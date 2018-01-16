Дом пыток: в США родители держали на цепи 13 своих детей

Об ужасном случае полиции рассказала 10-летняя девочка, которая самостоятельно выбралась из дома и позвонила в полицию.

Девочка рассказала, что ее родители – 57-летний Дэвид Турпин и 49-летняя Луиза Турпин – держат в цепях ее 12 братьев и сестер в возрасте от 2 до 29 лет.

Когда на место происшествия прибыли патрульные, в одной из комнат действительно обнаружили остальных закованных в цепь людей. Они находились в плохом состоянии и в течение длительного периода ничего не ели. После освобождения, все дети были направлены на лечение.

Родители детей были задержаны. Причину своего поступка они объяснить не смогли.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Мариуполе мужчина угрожал гранатой всей своей семье. По предварительной информации, в семейном кругу произошла ссора между мужем и женой, который на почве развода не смогли определиться с кем же останутся их малолетни дети.