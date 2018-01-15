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Во Львове горел склад лакокрасочных материалов

Во Львове в понедельник утром, 15 января, произошел пожар.

Во Львове горел склад лакокрасочных материалов

По неизвестным причинам загорелись склады лакокрасочных материалов. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, сообщение о возгорании поступило спасателям около 11 часов.

Очевидцы сообщали, что на улице Рудненская горяд склады. Уже на месте инцидента спасатели установили, что огонь распространился на площадь в 300 квадратных метров.

Сейчас полиция устанавливает причины пожара.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харьковской области в результате пожара в одном из помещений частного сектора погибло три человека. Инцидент произошел вчера вечером в поселке Новая Водолага Нововодолажского района по улице Комаровска.

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