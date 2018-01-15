На Волыни подросток случайно убил своего друга

Правоохранители установили, что 15-летний парень из-за неосторожного пользования ружьем отца случайно выстрелил своему другу в голову. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте.

У отца мальчика никаких документов на ружье марки "ИЖ-17" не было. Поэтому отец парня будет привлечен к административной ответственности за ненадлежащее хранение оружия.

По факту убийства по неосторожности открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает, лишение свободы от трех до пяти лет.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Бородянском районе на Киевщине во время семейной ссоры 20-летняя беременная девушка смертельно ранила мужа. Свидетелями данног убийства стали знакомые этой супружеской пары.