17:55 15.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Луганщине правоохранители закрыли незаконную шахту

По меньшей мере, девять человек совершали незаконную добычу угля в Попаснянском районе Луганской области. Так, из-за нелегелальной роботы сотрудники спецподразделения налоговой милиции Фантом при участии батальона полиции особого назначения приняли решение закрыть копанку.

На Луганщине правоохранители закрыли незаконную шахту

Об этом срообщила пресс-служба управления Государственной фискальной службы в регионе.

По словам правоохранителей, несколько человек добывали уголь специальным оборудованием и дизельным мотопомпом для откачки воды. Таким образом, из девяти человек, трое лиц напрямую добывали уголь в так называемой копанке на глубине около 100 м и с помощью самодельного устройства доставляли его на поверхность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за нелегальную работу наемные работники получали от 2,5 до 5 тыс. грн за неделю. Добытый незаконным способом уголь распродавался местным жителям за наличные.

На момент выявления правонарушения ориентировочный вес незаконно добытого угля составил около 50 тонн стоимостью около 150 тысяч гривен.

Учитывая то, что в действиях организаторов незаконного бизнеса были признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 240 УК Украины, собранные материалы переданы в Национальную полицию для принятия решения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", шахтеры Ингульской шахты, что на Кировоградщине, решили провести акцию протеста. Так, третья смена сотрудников, которые работают всю ночь, подниматься на поверхность отказались. А шахтеры, которым следовало заменить их, отказались спускаться.

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