В Турции самолет с пассажирами чуть не упал в море - ВИДЕО

На момент инцидента в Boeing 737-800 находилось 168 человека. К счастью никто из пассажиров не пострадал.

Как сообщает издание Daily Sabah, самолет авиакомпании Pegasus прибыл в Трабзон из Анкары во второй половине дня. После приземления он, по неизвестным пока причинам, выкатился за территорию посадочной полосы и застрял в глине на обрыве в нескольких метрах от моря.

Самолет остановился буквально в десятках метров от воды. Если бы он съехал дальше, последствия были бы гораздо более серьезными.

На борту самолета началась паника, ожидая не менее 20 мину, что кто-то придет им на помощь.

В салоне самолета чувствовался запах топлива, поэтому пассажиры думали, что самолет взорвется, но этого, к счастью, не произошло, - рассказала одна из пассажирок после завершения инцидента.

В данный момент все 162 пассажира и шесть членов экипажа эвакуированы и находятся в безопасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 31 октября в аэропорту "Борисполь" самолет МАУ Boeing 737-800 столкнулся с грузовым автомобилем.