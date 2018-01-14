14:23 14.01.2018 | Происшествия | Новости
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Соломоновы острова накрыло землетрясение

В Тихом океане у побережья Соломоновых островов было зафиксировано мощное землетрясение. Об этом передает Геологическая служба США.

Соломоновы острова накрыло землетрясение

Эпицентр ударной стихии находился на глубине 23 км в ядре литосферных плит в районе города Киракир. Трясло острова в радиусе 145 км от города. Толчки были зафиксированы около 11 утра. В результате на островах было объявлено чрезвычайное положение, власти города попросили люди в срочном порядке провести эвакуацию во временные лагеря, где они в течении нескольких дней смогут переждать стихию. Были закрыты все муниципальные учреждения, школы и больницы. Перестали работать аэропорты и железные дороги.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась, однако синоптики предупреждают о приближении тропического шторма.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно у берегов Эквадора произошло землетрясения в шесть баллов по шкале Рихтера.

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