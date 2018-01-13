18:22 13.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черновицкой области загорелось СТО - ВИДЕО

В Черновицкой области в селе Тарашаны Глыбоцкого района загорелась станция технического обслуживание автомобелей и транспорта. Об этом передает информационный портал "Молодий буковинець".

В Черновицкой области загорелось СТО - ВИДЕО

Согласно информации источника, огонь стал распространяться по всей станции, вероятно загорелось какое-то автомобильной средство, что только усилило распространения огня, из-под крыши здания поднимаются густые черные клубы дыма. Пожарные и спасатели прибыли на место происшествия в течении 20 минут. Информации о пострадавших и причинах возгорания СТО покамест нет.

Ранее в Черновцах на улице Южно-Кольцевой загорелась школа. К счастью, никто во время пожара не пострадал. Горел класс на втором этаже общеобразовательной школы №11. Тут делали ремонт. В результате возгорания огонь уничтожил школьные принадлежности, стены, часть пола и мебель.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Запорожье горел центральный рынок, никто не пострадал.

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