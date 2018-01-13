19:40 13.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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СБУ перекрыла нелегальный канал поставки оружие

В городе Белгород-Днестровском Одесской области сотрудники службы безопасности ликвидировали нелегальный канал поставки оружия. Об этом передает пресс-центр СБУ.

СБУ перекрыла нелегальный канал поставки оружие

Сообщается, что один из местных жителей занимался реставрацией и перепродажей боевого оружия. Мужчина подыскивал в интернете на тематических форумах, зачастую это были люди с криминальным прошлым. В ходе проведения обыска по месту жительства задержанного было изъято 11 пистолетов и револьверов, три винтовки, травматические ружья, глушители и большое количество патронов различного калибра. Кроме того, мужчина хранил и продавал холодное оружие - ножи и заточки.

За незаконное хранение, скупку и перепродажу оружия ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас прокуратура направила уголовное дело в суд с просьбой об избрании меры пресечения. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Одесской области во взаимодействии с коллегами из военной контрразведки и при поддержке военной прокуратуры предотвратили незаконный оборот огнестрельного оружия.

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