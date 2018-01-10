На Закарпатье туристка скатилась в пропасть - ФОТО

Девушка получила травму ноги, рваные раны кистей рук и не могла самостоятельно передвигаться. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, спасателям позвонил ее коллега, который видел как девушка падала.

По его словам, они вдвоем шли туристическим маршрутом в районе горной долины Рогнеска. 29-летняя киевлянка не удержалась на обледеневшем склоне и упала. Мужчина не растерялся, спустился к пострадавшей и до прибытия специалистов, находился возле нее.

Прибывшие на место инцидента спасатели оказали ей медицинскую помощь, однако из-за наступления темноты и опасности схода лавин, приняли решение подождать до рассвета.

Уже в среду утром, минуя лавиноопасные участки, с помощью специальных носилок "волокуш", спасатели начали транспортировку пострадавшей. Сейчас девушка находится в больнице.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Карпатах за последние несколько дней зафиксировано сход трех лавин. Метеорологическая снеголавинная станция Плай в Закарпатской области отметила сход 7 и 8 января двух мокрых лавин с горы Темнатик. Их объемы составили 20 и 18 тысяч кубических метров каждая.

9 января был выявлен сход мокрой лавины с восточного склона горы Говерла объемом 1,2 тысяч кубических метров. Эта лавина также убытков не нанесла.