14:31 24.12.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100182568:roman

В Запорожье неизвестный пытался ограбить ломбард

В запорожском Мелитополе неизвестный мужчина пытался ограбить ломбард в центре города, угрожая сотруднику ломбарда взрывчаткой. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции Украины в Запорожской области.

В Запорожье неизвестный пытался ограбить ломбард

Сотрудник ломбарда утверждает, что мужчина не взял с собой ничего ценного, а просто покинул помещения оставив коробку с взрывчаткой на полу. Правоохранители вызвали взрывотехников, всех работников здания пришлось временно эвакуировать. Выяснилось, что внутри коробки небыло ничего, кроме пенопласта. Во время операции по заминировании было задействовано несколько патрульных бригад полиции и отряд миноискателей. Преступника объявили в розыск, полиция составила его фоторобот с показаний сотрудников ломбарда.

"Лжеминер будет обязательно задержан и получит свой срок", - говорится в уведомлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове объявили в розыск очередного " минера".

Поделиться
Читайте также:
 
Курц готов пересмотреть политику Австрии в отношении беженцев Власти Киева просят граждан держаться подальше от крыш Как прошла премьера фильма "Синяя птица" - ФОТО, ВИДЕО В Афганистане произошел очередной теракт
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив