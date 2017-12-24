В Запорожье неизвестный пытался ограбить ломбард

Сотрудник ломбарда утверждает, что мужчина не взял с собой ничего ценного, а просто покинул помещения оставив коробку с взрывчаткой на полу. Правоохранители вызвали взрывотехников, всех работников здания пришлось временно эвакуировать. Выяснилось, что внутри коробки небыло ничего, кроме пенопласта. Во время операции по заминировании было задействовано несколько патрульных бригад полиции и отряд миноискателей. Преступника объявили в розыск, полиция составила его фоторобот с показаний сотрудников ломбарда.

"Лжеминер будет обязательно задержан и получит свой срок", - говорится в уведомлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове объявили в розыск очередного " минера".