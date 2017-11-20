В Йемене при ударе аравийской коалиции погибли десятки людей

Об этом сообщает агентство SABA.

Отмечается, что взрывное устройство упало на жилой дом в Эль-Маслюбе. Так, в рузультате удара аравийской коалиции погибли ударе аравийской коалиции.

По этому поводу местный чиновник назвал позорным то, что остальные страны молча наблюдают за атаками на мирных жителей.

Стоит добавить, что в прошлые выходные аравийская коалиция сняла блокаду с аэропортов в крупных йеменских городах Аден и Сайвун. Такое решение Эр-Рияд принял после многочисленных призывов международного сообщества немедленно открыть доступ в Йемен гуманитарным организациям. При этом в ВОЗ и ООН предупреждают: гражданская война, холера, нехватка лекарств, воды и продуктов грозят обернуться голодом и гибелью миллионов людей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ​​южном городе Йемена Адене два террориста-смертника взорвали автомобиль, упакованный взрывчаткой. Так в результате погрома, погибло по меньшей мере шесть человек. Еще десятки людей получили тяжелые травмы.