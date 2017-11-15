09:18 15.11.2017 | Происшествия | Новости
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В Южной Корее произошло землетрясение

В среду, 15 ноября, на юго-востоке Южной Кореи произошло землетрясение магнитудой 5,5. В частности, оно произошло на расстоянии около шести километров к северу от юго-восточного порта Пхохан. Об этом сообщает Associated Press.

В Южной Корее произошло землетрясение

Как отмечается, подземные толчки стали ощутимыми всего в 35 км от ядерных реакторов корпорации Korea Hydro&Nuclear Power. В компании утверждают, что все шесть ядерных реакторов после произошедшего инцидента функционируют в штатном режиме.

При этом местные жители заявляют, что здания в городе очень трясло и было действительно страшно. В свою очередь правоохранители добавили, что пострадавших в результате землетрясения - нет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Иране, где накануне произошло мощное землетрясение, продолжает расти количество жертв. Кроме того, от подземных толчков травмы получили еще более семь тысяч человек. Власти также сообщают, что в наиболее пораженных районах было задействовано 20 вертолетов из армии Ирана и 136 машин скорой помощи. 


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