В Южной Корее произошло землетрясение

Как отмечается, подземные толчки стали ощутимыми всего в 35 км от ядерных реакторов корпорации Korea Hydro&Nuclear Power. В компании утверждают, что все шесть ядерных реакторов после произошедшего инцидента функционируют в штатном режиме.

При этом местные жители заявляют, что здания в городе очень трясло и было действительно страшно. В свою очередь правоохранители добавили, что пострадавших в результате землетрясения - нет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Иране, где накануне произошло мощное землетрясение, продолжает расти количество жертв. Кроме того, от подземных толчков травмы получили еще более семь тысяч человек. Власти также сообщают, что в наиболее пораженных районах было задействовано 20 вертолетов из армии Ирана и 136 машин скорой помощи.