В КНДР подстрелили военного при побеге в Южную Корею

По данным издания, по северокорейскому военнослужащему открыли огонь со стороны КНДР после того, как он пересек линию разграничения.

Южнокорейская сторона заявила, что военнослужащему была оказана необходимая медицинская помощь, его госпитализировали.

По словам чиновника Объединенного штаба, вооруженные силы Южной Кореи находятся в полной боевой готовности и готовы к провокациям со стороны КНДР.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", новоиспеченный лидер США Дональд Трамп тайно поручил большому числу государственных учреждений разработать меры по оказанию систематического давления на КНДР. Как отмечается, министры США таким образом получили инструкции постоянно поднимать тему Северной Крем в разговорах с иностранными представителями. Также американские дипломаты должны были постоянно призывать их к полному разрыву контактов с Пхеньяном.