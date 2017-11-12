16:23 12.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черкассах в жилом доме прогремел взрыв

В жилом доме в Черкассах произошел взрыв, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Черкасс Зоя Вовк.

В Черкассах в жилом доме прогремел взрыв

Согласно информации секретаря, в момент взрыва в квартире находилось трое человек, мужчина 1970 года рождения, женщина и еще один человек, личность которого покамест не установлена. По предварительной оценке экспертов в квартире взорвалась граната, однако причина и обстоятельство детонации остаются неизвестными. Все потерпевшие употребляли алкогольные напитки. Пострадавшие мужчина и женщина находились в сильном алкогольном опьянения.

Ранее похожий случай произошел в Донецкой области, там в квартире одного из жилых домов прогремел взрыв.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Луганской области от взрыва гранаты пострадала женщина.


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