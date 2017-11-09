16:55 09.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черновицкой области перевернулся легковой автомобиль - ФОТО

В Новоселицком районе Черновицкой области водитель-девушка легкового автомобиля "BMW" не справилась с управлением, после чего перевернулась несколько раз. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека.

В Черновицкой области перевернулся легковой автомобиль - ФОТО

Об этом говорится в сообщении  полиции Черновицкой области.

Как отмечается, на центральной дороге в селе Магала 18-летняя девушка допустила съезд с проезжей части, в результате чего авто перевернулось.

При этом сотрудники полиции отметили, что двое пассажиров иномарки с многочисленными телесными повреждениями госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи.

Кроме этого, врачи диагностировали у пострадавших алкогольную интоксикацию.

"Еще одну пассажирку медицинские работники осмотрели и отпустили домой", - говорится в сообщении.

В данный момент по факту ДТП правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове на проспекте Науки автомобиль въехал в четыре припаркованные авто, в результате аварии получили ранения три человека. Водитель автомобиля Volkswagen въехал в четыре припаркованных автомобиля Smart, Mitsubishi, Dodge и Fiat.


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