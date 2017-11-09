В Черновицкой области перевернулся легковой автомобиль - ФОТО

Об этом говорится в сообщении полиции Черновицкой области.

Как отмечается, на центральной дороге в селе Магала 18-летняя девушка допустила съезд с проезжей части, в результате чего авто перевернулось.

При этом сотрудники полиции отметили, что двое пассажиров иномарки с многочисленными телесными повреждениями госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи.

Кроме этого, врачи диагностировали у пострадавших алкогольную интоксикацию.

"Еще одну пассажирку медицинские работники осмотрели и отпустили домой", - говорится в сообщении.

В данный момент по факту ДТП правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове на проспекте Науки автомобиль въехал в четыре припаркованные авто, в результате аварии получили ранения три человека. Водитель автомобиля Volkswagen въехал в четыре припаркованных автомобиля Smart, Mitsubishi, Dodge и Fiat.