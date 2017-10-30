На Прикарпатье поваленное непогодой дерево упало на мальчика

Об этом информирует управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

В результате осложнения погодных условий, усиления порывистого западного ветра, выпадения дождя, в горной местности - мокрого снега на территории Ивано-Франковской области, в течение последних суток зарегистрировано падение по меньшей мере 12-ти одиночных деревьев.

Падение одного из деревьев привело к травмированию ребенка.

В Косовском районе, в селе Текучее, в частном хозяйстве упало дерево на восьмилетнего мальчика. Мальчика госпитализировали в детское реанимационное отделение города Косова.

Врачи диагностировали закрытые множественные переломы костей таза, средней трети левой бедренной кости со смещением, травматический шок.

Сейчас медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.

Как сообщалоь ранее в "УРА-Информ", в Украине, 30 октября, из-за погодных условий без электричества остались 389 населенных пунктов в 10 областях. По словам работников ГСЧС, в течение, 29 и в ночь на 30 октября, в результате осложнения погодных условий. Из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 389 населенных пунктов в 10 областях.