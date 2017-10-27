В Харьковской области задержали группировку похищавшую людей

Об этом в пятницу, 27 октября, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

По словам правоохранителей, злоумышленники похищали людей, издевались психологически и физически, требуя деньги или имущество.

На сегодня установлено трое пострадавших, один человек умер. Мужчина не выдержал издевательств.

На мобильном устройстве одного из подозреваемых были обнаружены и изъяты видеофайлы с пытками потерпевшей. Также правоохранители нашли у злоумышленников оружие, гранаты Ф-1, машины с иностранной регистрацией.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит срок до 12 лет.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правоохранители зафиксировали факты требований от застройщиков денег. Так, псевдоактивисты за непрепятствование работе застройщиков требовали денег. К примеру, у одного застройщика требовали 200 тысяч долларов – за то, что ему не будут мешать заниматься своей деятельностью. Эта сумма в итоге псевдоактивистами была получена.