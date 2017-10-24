Во Львове в аварию попал бывший городской голова Любомир Буняк

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Как сообщает местное издание zaxid.net, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Мельникова. На момент аварии за рулем Citroen C4 находилась его жена.

Вместе с тем сам Буняк пояснил, что они с женой ехали по улице, когда их машину ударил другой автомобиль, который на значительной скорости перестраивался с другой полосы. Водитель другого автомобиля остался на месте ДТП, вызвали полицию, - отметил он. Сейчас патрульная полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, Буняк был львовским мэром в 2002-2005 годах и на данный момент является единственным городским головой Львова, которого досрочно отправили в отставку.

Как сообщал УРА-Информ, в понедельник поздно вечером, 23 октября, во Львове произошла масштабная авария. Тут столкнулись сразу пять машины. При этом виновник дорожно-транспортного происшествия оказался в сильно алкогольном опьянении.