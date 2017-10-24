В Житомирской области столкнулись два автомобиля, есть погибший - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как выяснили правоохранительные органы, на 47 км автодороги Житомир - Сквира водитель автомобиля "ГАЗель" не учел дорожной обстановки и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "ВАЗ 21099". Виновнику ДТП 49 лет и он является жителем Хмельницкой области, отметили сотрудники полиции.

В свою очередь 24-летний житель Житомира, водитель "ВАЗ", скончался на месте аварии. Кроме того, тяжелые телесные повреждения получили 24-летняя пассажирка автомобиля и двое детей 8 и 3 лет. Все пострадавшие были госпитализированы в ближайшую больницу.

Сейчас правоохранители устанавливают все причины ДТП. Также начато досудебное расследование по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", после ряд экспертиз в деле о смертельном ДТП в Харькове статус водителя Volkswagen – второго участника аварии – может быть изменен.