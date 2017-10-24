В школе Ужгорода произошел выброс газа, пострадали пять детей - ФОТО

Об этом сообщает Мукачево.net со ссылкой на местную полицию.

Как утверждают правоохранители, причиной инцидента стал выброс газа из котельной, которая находится в подвальном помещении школы. Для локализации последствий прибыли на место инцидента служба спасения, полиция и медики.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львовской области в результате столкновения двух автомобилей пострадали три человека. Двое из них – дети.