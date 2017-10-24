14:49 24.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100177125:labazovych

В школе Ужгорода произошел выброс газа, пострадали пять детей - ФОТО

В Ужгороде из школы №9 экстренно эвакуировали детей из-за выброса газа. Пятерых школьников из-за отравления забрала скорая.

В школе Ужгорода произошел выброс газа, пострадали пять детей - ФОТО

Об этом сообщает Мукачево.net со ссылкой на местную полицию.

Как утверждают правоохранители, причиной инцидента стал выброс газа из котельной, которая находится в подвальном помещении школы. Для локализации последствий прибыли на место инцидента служба спасения, полиция и медики.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львовской области в результате столкновения двух автомобилей пострадали три человека. Двое из них – дети. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив