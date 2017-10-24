10:43 24.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Запорожье нашли труп мужчины

В реке Сухая Московка в Запорожье местные жители нашли тело мужчины. Об этом передает главный отдел управления Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в области.

На Запорожье нашли труп мужчины

Согласно информации ведомства, мертвое тело было обнаружено местными жителями на расстоянии полутора метра от берега, был вызван наряд спасателей. Сотрудники ГСЧС вытянули тело мужчины и передали его для проведения специальной медицинской экспертизы.

На теле мужчины не обнаружено следов насильственной смерти. Это уже второй труп, который был найден в водоеме на этой неделе. Похожий случай произошел во Львове, где на территории университетского озера было обнаружено тело научного сотрудника без насильственных следов смерти.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в Киеве был обнаружен  утопленник. На нем также не было обнаружено никаких следов умышленной смерти.


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