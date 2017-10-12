На Львовщине в жилом доме взорвался газ: двое пострадавших

Такие данные распространила пресс-служба ГУ ГСЧС страны во Львовской области. Согласно данным – 12-го октября спасатели ГСЧС получили данные о том, что был взрыв газа в жилом доме из двух этажей в поселке Малые Ланки - на улице Шевченко, 19.

По итогам взрыва природного газа владелец здания, 1981 г.р., получил ожоги своего лица II степени. Также травмирован пожилой мужчина 1933 г.р.

Как сообщал УРА-Информ, в августе 2017 г. под Киевом взрыв прогремел в нежилом помещении. В итоге от взрыва пострадало два человека – мужчина и женщина.