13:20 12.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине в жилом доме взорвался газ: двое пострадавших

В Перемышлянском районе Львовщины по причине взрыва природного газа в жилом доме двое граждан оказались сильно травмированы.

На Львовщине в жилом доме взорвался газ: двое пострадавших

Такие данные распространила пресс-служба ГУ ГСЧС страны во Львовской области. Согласно данным – 12-го октября спасатели ГСЧС получили данные о том, что был взрыв газа в жилом доме из двух этажей в поселке Малые Ланки - на улице Шевченко, 19.

По итогам взрыва природного газа владелец здания, 1981 г.р., получил ожоги своего лица II степени. Также травмирован пожилой мужчина 1933 г.р.

Как сообщал УРА-Информ, в августе 2017 г. под Киевом взрыв прогремел в нежилом помещении. В итоге от взрыва пострадало два человека – мужчина и женщина.


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