13:04 10.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Чернигове работницу прокуратуры ударили топором

Пострадавшая от нападения в Чернигове сейчас - в больнице.

В Чернигове работницу прокуратуры ударили топором

Женщину, которую ударили топором в прокуратуре – готовят к операции. Так, в Чернигове сегодня, десятого октября 2017 г. - неизвестный напал на сотрудницу прокуратуры с топором. Про это данные распространило недавно местное издание ЧЕline.

Оказалось, что в помещении прокуратуры Черниговской области десятого октября было совершено нападение - на прокурора. Женщину ударили по голове топором, когда она находилась в собственном кабинете. Прокурор вызвала мужчину, а он занес небольшой топор в помещение, которым и ударил вскоре эту женщину. Злоумышленника задержали.

Как сообщал УРА-Информ, на Львовщине отец зарубил своего сына топором.


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