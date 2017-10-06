14:25 06.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровенской области застрелился пограничник

В Ровенской области, вчера пятого октября, застрелился 22-летний инспектор пограничной службы отдела "Березовое".

В Ровенской области застрелился пограничник

Об этом сообщает пресс-служба Луцкого пограничного отряда.

По словам управляющего, инспектор пограничной службы отдела "Березовое" застрелился в Рокитновском районе.

Сообщается, что неофициальной причиной самоубийства может быть - несчастная любовь. Тело молодого пограничника нашли в доме его девушки.

Детали происшествия пограничники пока не разглашают.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в одном из домов Харькова, парень покончил с жизнью, выпрыгнув с пятого этажа. По словам полицейских, тело молодого человека нашли около семи утра возле дома по улице Отокара Яроша.


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