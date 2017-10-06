В России пассажирский автобус врезался в поезд, 19 человек погибли

В результате аварии, по меньшей мере, погибли 19 человек. Среди погибших есть один ребенок. Как сообщает российское издание РИА "Новости", инцидент произошел во Владимирской области. Еще 34 человека получили травмы. Всех травмированных скорая помощь увезла в больницу.

Сейчас с ними работают врачи, им предоставлено питание, оказывается психологическая помощь. Кроме того, идет опознание тел, - сообщил директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Александр Кирюхин. По его словам, пятеро пострадавших, в том числе двое детей, находятся в реанимации. Сейчас решается вопрос о переправки их во Владимир, - уточнил представитель Минздрава, добавив, что состояние детей оценивается как крайне тяжелое, взрослые также в тяжелом состоянии.

При этом в российском Министерстве внутренних дел рассказали журналистам, что причиной аварии стало то, что автобус выехал на переезд на красный свет.

Автобус с казахстанскими номерами ехал из Казахстана в Москву. Около четырех часов утра на железнодорожном переезде он столкнулся с поездом, который следовал по маршруту Санкт-Петербург - Нижний Новгород.

В свою очередь машинист поезда рассказал, что он видел автобус и сигналил ему, но затормозить не успел.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции, уточняются личности погибших, выясняются все обстоятельства ДТП. На место выехало руководство УМВД России по Владимирской области.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киевской области в результате столкновения маршрутки и легкового автомобиля три человека погибли , еще семь человек получили травмы.