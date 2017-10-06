В России на НПЗ произошел пожар, заживо сгорели четверо рабочих - ВИДЕО

В результате инцидента заживо сгорели четыре рабочих. Как сообщает региональное управление Следственного комитета Российской Федерации, вчера при проведении ремонтных работ на одном из резервуаров под нефтепродукты на территории предприятия произошло возгорание.

Общая площадь, которую охватил огонь составила 900 квадратных метров. Пожар тушили более двух часов. По предварительным данным погибшие сотрудники выполняли работы по монтажу трубы, ведущей в резервуар. Их личности сейчас устанавливаются.

Следственный комитет открыл уголовное дело по статье Уголовного Кодекса России Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в селе Слобожанское Харьковской области горел пятиэтажный дом. В результате пожара погиб маленький ребенок. При этом мать четырехлетней девочки попала в больницу.