В Ивано-Франковской области от взрыва котла погибла женщина

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ОГА.

Как выяснили правоохранительные органы, несчастный случай произошел в селе Слободка Калушского района. К сожалению, от взрыва погибла хозяйка дома - женщина 1939 года.

"В одноэтажной пристройке к частному дому на улице Шевченко взорвался котел на твердом топливе, без последующего горения", - говорится в сообщении.

При этом сотрудники полиции подчеркнули, что на месте происшествия также работали пожарные.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", на улице Большой Окружной в Киеве совсем недавно взорвался автомобиль, после чего загорелся.