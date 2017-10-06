11:39 06.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ивано-Франковской области от взрыва котла погибла женщина

В ночь на 6 октября в Ивано-Франковской области произошел взрыв в одноэтажной пристройке к частному дому. Оказалось, что взорвался котел на твердом топливе, погибла хозяйка дома.

В Ивано-Франковской области от взрыва котла погибла женщина

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ОГА.

Как выяснили правоохранительные органы, несчастный случай произошел в селе Слободка Калушского района. К сожалению, от взрыва погибла хозяйка дома - женщина 1939 года.

"В одноэтажной пристройке к частному дому на улице Шевченко взорвался котел на твердом топливе, без последующего горения", - говорится в сообщении.

При этом сотрудники полиции подчеркнули, что на месте происшествия также работали пожарные.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", на улице Большой Окружной в Киеве совсем недавно взорвался автомобиль, после чего загорелся.


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