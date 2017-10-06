08:15 06.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Каховском водохранилище затонула баржа с нефтью

В Херсонской области, в пятницу утром, 6 октября, затонула самоходная баржа Александр Житник.

На Каховском водохранилище затонула баржа с нефтью

Из нее в воду вылились нефтепродукты. Как сообщает пресс-служба управления охраны, использования и воссоздания водных биоресурсов и регуляции рыболовства в Херсонской области, инцидент произошел в акватории Каховского водохранилища около шести часов утра между селами Каиры и Васильевка.

В результате происшествия нефтепродукты вылились в воде. По предварительным данным длина пятна составляет шесть километров, а ширина около ста метров. Пятно движется в направлении к поселку Великая Лепетиха Херсонской области.

Сейчас специалисты мониторят состояние водных биоресурсов на данном участке Каховского водохранилища.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Турции у берегов Антальи в воскресенье, 4 сентября, затонуло туристическое судно. В результате крушения погибли два человека.


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