На Каховском водохранилище затонула баржа с нефтью

Из нее в воду вылились нефтепродукты. Как сообщает пресс-служба управления охраны, использования и воссоздания водных биоресурсов и регуляции рыболовства в Херсонской области, инцидент произошел в акватории Каховского водохранилища около шести часов утра между селами Каиры и Васильевка.

В результате происшествия нефтепродукты вылились в воде. По предварительным данным длина пятна составляет шесть километров, а ширина около ста метров. Пятно движется в направлении к поселку Великая Лепетиха Херсонской области.

Сейчас специалисты мониторят состояние водных биоресурсов на данном участке Каховского водохранилища.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Турции у берегов Антальи в воскресенье, 4 сентября, затонуло туристическое судно. В результате крушения погибли два человека.