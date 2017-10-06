22 человека погибли в результате тропического шторма "Нэйт"

По прогнозам специалистов, уже на эти выходные, 7-8 октября 2017 года, ураган "Нэйт" достигнет территории полуострова Юкатан. Так, на сегодняшний день жертвами удара стихии стали свыше 22 человека.
Об этом сообщает пресс-служба Национального центра ураганов США.
Согласно информации Национального центра ураганов, непогода в данный момент присвоена первая категория опасности.
Кроме того, на всей территории Никарагуа были отменены занятия в школах. При этом в Коста-Рике был введен режим чрезвычайной ситуации, тысячи человек были эвакуированы из пострадавших районов. Общий объем материального ущерба, нанесенного республикам, еще предстоит оценить.
Кстати, морские нефтяные и газовые операторы эвакуировали персонал из шести из 737 пилотируемых платформ добычи нефти и природного газа в Мексиканском заливе.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", на север и восток Германии ранее обрушился ураган "Ксавьер". Причиной гибели людей стало падение веток или деревьев, в основном жертвы находились в авто.