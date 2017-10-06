22 человека погибли в результате тропического шторма "Нэйт"

Об этом сообщает пресс-служба Национального центра ураганов США.

Согласно информации Национального центра ураганов, непогода в данный момент присвоена первая категория опасности.

Кроме того, на всей территории Никарагуа были отменены занятия в школах. При этом в Коста-Рике был введен режим чрезвычайной ситуации, тысячи человек были эвакуированы из пострадавших районов. Общий объем материального ущерба, нанесенного республикам, еще предстоит оценить.

Кстати, морские нефтяные и газовые операторы эвакуировали персонал из шести из 737 пилотируемых платформ добычи нефти и природного газа в Мексиканском заливе.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", на север и восток Германии ранее обрушился ураган "Ксавьер". Причиной гибели людей стало падение веток или деревьев, в основном жертвы находились в авто.