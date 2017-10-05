В Одессе неизвестные стреляли в чиновника

В результате инцидента чиновник получил три огнестрельных травмы. Как сообщает местное издание "Думская", происшествие произошло на улице Греческой, когда пострадавший выходя из рыбного ресторана.

Радковский был ранен в ногу, руку и поясницу, но его жизни ничего не угрожает. По предварительным данным неизвестный стрелял из малокалиберной винтовки.

Другой информации полиция пока не сообщает.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце августа в Одессе произошла стрельба при участии полицейского.

Согласно данным полиции, конфликт возник между двумя посетителями парикмахерской, один из которых был полицейским, а другой - гражданином одной из восточных постсоветских стран. Так, между иностранцем и работницей парикмахерской возник конфликт, правоохранитель, который на тот момент находился в помещении заведения, вступился за женщину.

Полицейский показал иностранцу удостоверение, однако это еще больше разозлило правонарушителя и он начал наносить полицейскому удары в область головы и шеи.