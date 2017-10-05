В Чугуеве горел жилой дом ФОТО

По предварительным данным никто из жителей дома во время пожара не пострадал, однако ожоги получил один из пожарных. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на момент прибытия пожарных в доме загорелись три квартиры на восьмом этаже девятиэтажного дома.

Спасателям пришлось эвакуировать 11 человек с верхнего этажа. Возгорание тушить приехали восемь автоцистерн, две автолестницы, один аварийно-спасательный автомобиль и 45 человек личного состава.

Уже на месте сотрудники ГосЧС установили, что огонь охватил площадь в 120 квадратных метров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 23 августа около семи часов утра в Харькове горело трехэтажное здание апелляционного административного суда. Огонь, который распространился на площади в 1,8 тысяч квадратных метров, удалось потушить полностью.