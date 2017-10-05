В Киеве полиция изъяла у местного жителя арсенал карабинов и винтовок

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции города Киева.

Как отмечатеся, благодаря операции "Оружие и взрывчатка" оперативникам разрешили провести обыск в квартире у мужчины, который хранил оружие.

По словам правоохранителей, на балконе квартиры 59-летнего мужчины было найдено целый арсенал боеприпасов. В то же время сам задержанный заявил, что все оружие принадлежит ему, но разрешение он имел лишь на некоторые единицы.

Среди изъятого пять карабинов разных марок - два Mauser, два СКС и СВТ, две винтовки - Sauer и Mauser, четыре ствола с нарезами, семь стволов к гладко ствольной ружья и ствол со стальной коробкой, а также затвор к нарезному оружию.

В рамках уголовного производства, сотрудники полиции будут устанавливать, где киевлянин приобрел и с какой целью хранил оружие. Кроме того, ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Тем не менее на время следствия мужчину отпустили под личное обязательство.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесской области сотрудники правоохранительных органов изъяли арсенал оружия и боеприпасов.