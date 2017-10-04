Во Львовской области столкнулись два грузовика, есть жертвы

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

Как отмечается, дорожно транспортное происшествие произошло в селе Тухолька Сколевского района Львовской области. По словам правоохраниьелей, на трассе столкнулись грузовой автомобиль MAN и грузовик с холодильной установкой BAS Trucks.

К сожалению, во время аварии погиб водитель BAS - 60-летний житель Ивано-Франковской области. При этом за рулем другого грузовика был 25-летний житель Прикарпатья.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все причины ДТП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице на улице Лобановского авто марки BMW, который ехал в сторону автовокзала на зеленый свет светофора внезапно врезался в авто марки Daewoo, который как раз совершал маневр разворота и BMW не пропустил. По итогам столкновения двух авто погиб один человек.