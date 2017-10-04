В Турции прогремел взрыв, погибли четыре солдата

В результате взрыва есть раненые и погибшие. Как сообщает Reuters, ссылаясь на информацию местного губернатора провинции, бомба была заложена курдскими боевиками. Она взорвалась под военной машиной.

От взрыв на месте трагедии погибли четыре солдата. Еще четырех человек ранило.

Местные власти уточнили, что военные ехали на юго-востоке Турции недалеко от границы с Ираном. В районе нападения, совершенного вблизи провинции Хаккари, находились боевики рабочей группы Курдистана.

Всех пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу, - заявил губернатор.

Вместе с тем источники в службе безопасности сообщили, что на место взрыва было отправлено большое количество бронетехники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в турецкой провинции Измир в районе Буджа на шоссе Айдын в результате взрыва возле тюремного автобуса пострадали десять человек. Отмечается, сработало взрывное устройство, когда автобус проезжал мимо мусорного контейнера. В результате взрыва ранения получили десять человек, в том числе водитель и конвоир.