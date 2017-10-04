15:50 04.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Луганской области пятеро пограничников попали в ДТП

На Луганщине пятеро пограничников на служебном автомобиле попали в дорожно-транспортное происшествие.

В Луганской области пятеро пограничников попали в ДТП

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ). Как отмечается, транспортное средство перевернулось в результате попадания колеса в яму. В результате ДТП все пострадавшие получили многочисленные травмы.

"Каретой скорой помощи их доставили в одну из районных больниц", - заявили в ГПСУ.

Также в ведомстве подчеркнули, что пострадавших пограничников доставили авиацией в Киев. Кроме того, были проведены неотложные операции, что спасло жизнь и сохранило здоровье военнослужащих, получивших тяжелые политравматичные повреждения. Тем не менее трое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в поселке Глеваха недалеко от Киева произошло столкновение технического поезда и автомобиля. По его словам, причиной столкновения на железнодородном переезде могли быть технические неисправности светофора, однако это еще будет устанавливать экспертиза.


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