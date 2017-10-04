В Киевской области арестовали похитителей предпринимателя

Об этом передает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Сообщается, что бандитами оказались двое мужчин 38-летний киевлянин совместно с 35-летним сообщником похитили ровенского бизнесмена. Похитители выехали в одно из сел в Киево-Святошинском районе и разместили человека в заброшенном доме.

Бандиты угрожали жизни и здоровью бизнесмена, грозились убить его и требовали у его семьи заплатить выкуп в 500 тыс гривен. Правоохранителям удалось установить местонахождение похитителей и задержать их.

Во время задержания преступников было обнаружено несколько веревок, паспорт предпринимателя и холодное оружие. Злоумышленникам избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно двоих жителей Донецкой области арестовали по подозрению в похищении человека.