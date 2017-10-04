В Харьковской области солдата, который расстрелял сержанта из-за спора, посадили на десять лет

Соответствующий приговор Дергачевского районного суда Харьковской области опубликован на сайте Единого реестра судебных решений.

Согласно приговору суда, спор между военнослужащими возник еще 18 сентября 2016 года. Мужчины поспорили, кто из них быстрее демобилизуется. Предметом пари стала жизнь проигравшего. Впоследствии словесная перепалка переросла в драку.

Сначала мужчин разнял другой военный. Однако затем старший солдат ударил сержанта ножом в спину и выстрелил из автомата.

В результате стрельбы один из военнослужащих скончался, еще двое получили ранения.

"Пытаясь избежать уголовной ответственности, старший солдат сбежал, а автомат выбросил. Правоохранители его задержали в тот же день", - говорится в приговоре суда.

Солдат свою вину не возражал. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных статей УК Украина.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Киевщине правоохранители задержали мужчину, убившего свою начальницу. Так, мужчина совершил убийство своей начальницы по причине запрета курить в цеху.