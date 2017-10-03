Селфи на крыше электрички: под Киевом юноша получил 80% ожогов тела

В Киевской области восемнадцатилетний парень получил 80% ожогов тела, делая селфи на крыше электрички. Об этом сообщает пресс-служба служба чрезвычайных ситуаций в Киевской области.
По информации работников, инцидент произошел на железнодорожной станции Квитневе, Броварского района.
Сообщается, что восемнадцатилетний студент ехал с друзьями электропоездом, когда на одной из станций он решил сделать фото рядом с высоковольтной линией.
В результате чего, получил множество тяжелых ожогов. Пострадавший был доставлен в больницу. В данное время, за жизнь юноши борются врачи.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", неизвестный мужчина скончался в реанимации после того, как его сбил поезд в Сумской области, поезд "Выровский завод-Смородино" сбил неизвестного мужчину, который стоял рядом с колеей.