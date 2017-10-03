13:55 03.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом поезд задавил иномарку

В поселке Глеваха недалеко от Киева произошло столкновение технического поезда и автомобиля. Об этом сообщает пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

Под Киевом поезд задавил иномарку

Жукович поведал о деталях ДТП. По его словам, причиной столкновения на железнодородном переезде могли быть технические неисправности светофора, однако это еще будет устанавливать экспертиза.

На переезде столкнулась красная легковушка с техническим составом. На момент аварии в автомобиле находился одни водитель и пассажир, который от удара погиб на месте.

Инцидент принялись расследовать эксперты Киевской полиции, которые уже принялись на обработку видеоматериалов очевидцев, а также их опроса.

Дополнительно будет проведена экспертиза передвижного состава на наличие у него технических неисправностей.

По словам М.Жуковича, пока однозначно сказать, по чьей вине произошла авария, нельзя.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Черновцах поезд насмерть сбил мужчину.


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