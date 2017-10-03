Под Киевом поезд задавил иномарку

Жукович поведал о деталях ДТП. По его словам, причиной столкновения на железнодородном переезде могли быть технические неисправности светофора, однако это еще будет устанавливать экспертиза.

На переезде столкнулась красная легковушка с техническим составом. На момент аварии в автомобиле находился одни водитель и пассажир, который от удара погиб на месте.

Инцидент принялись расследовать эксперты Киевской полиции, которые уже принялись на обработку видеоматериалов очевидцев, а также их опроса.

Дополнительно будет проведена экспертиза передвижного состава на наличие у него технических неисправностей.

По словам М.Жуковича, пока однозначно сказать, по чьей вине произошла авария, нельзя.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Черновцах поезд насмерть сбил мужчину.