На Хмельнитчине глава госпредприятия попался на взятке в 1,5 тыс. долларов

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Хмельницкой области.

Как выяснили правоохранители, чиновник требовал указанную сумму за влияние на принятие должностными лицами городского совета решение о выделении земельного участка для строительства.

Также стражи порядка подчеркнули, что мужчину задержали при получении взятки "на горячем", а неправомерно полученные средства изъяты.

По данному факту следственными следственного управления Главного управления Национальной полиции в области осуществляется досудебное расследование по ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств. Кроме того, решается вопрос о уведомление о подозрении и избрание задержанному лицу меры пресечения.



Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Донецкой области четырех полицейских в зоне АТО заподозрили в вымогательстве у мужчины полторы тысячи долларов взятки за якобы совершенное изнасилование знакомой, обещая не привлекать его к уголовной ответственности.