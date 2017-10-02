Возле Печерского суда произошла драка

Сегодня в суде рассматривают дело экс-сотрудников МВД по делу Майдана, двое из которых действующие сотрудники Национальной полиции Украины.

Конкретно, что могло послужить причиной для драки не сообщается, однако сотрудники полиции изъяли несколько ножей и биту, которые использовались в ходе столкновения.

Правоохранители никого не задержали, в больницу никто из пострадавших не обращался, заявлений в отделениях полиции нет. Никто из участников не получил серьезных травм.

Кроме того, участники потасовки прокололи шины нескольких автомобилей представителей организации "Автомайдан". Судьи Печерского суда объявили временный перерыв на несколько часов.

Дальнейшее рассмотрение ходатайства прокуратуры продолжится после обеда.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Печерский районный суд города Киева арестовал имущество "Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината", "Никопольского завода ферросплавов", "Марганецкого горно-обогатительного комбината" и "Днепроазота".