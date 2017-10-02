09:21 02.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Нью-Йорке автомобиль въехал в здание детского центра

Водитель легкового автомобиля не справился с дорожным управлением, в результате чего врезался в здание центра детского развития в Нью-Йорке.

В Нью-Йорке автомобиль въехал в здание детского центра

Об этом сообщает телеканал NBC New York. По словам правоохранителей, транспортное средство протаранило стеклянное ограждение при входе в центр, проехав внутрь здания. В результате аварии троих пострадавших доставили в больницу, медики оценивают их состояние как тяжелое. При этом одна из госпитализированных – женщина, в момент ДТП работавшая на стойке регистрации на первом этаже.

Также сотрудники полиции отметили, что на втором этаже в момент этого инцидента проводился детский праздник. Однако пока неизвестно, есть ли среди пострадавших дети. Сейчас по этому поводу полиция начала расследование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Колорадо штате США погибли три человека после столкновения их автомобиля с медведем. Еще четыре человека были госпитализированы в местную больницу.


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