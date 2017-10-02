В Каталонии неизвестный с ножом напал на избирателей, два человека ранены

Он ранил двух человек. Как сообщает газета ​La Vanguardia, инцидент произошел около пяти часов вечера по местному времени в муниципалитете Санта-Маргарида-де-Монбуй, входящем в провинцию Барселона.

Мужчина с криками ворвался в школу, где проходило голосование о независимости Каталонии от Испании. Он ранил двух человек.

Полиция задержала злоумышленника. При этом врачи отметили, что пострадавшие получили легкие ранения.

Напомним, голосование по вопросу о независимости Каталонии от Испании состоялось 1 октября. Референдум завершился в восемь часов вечера, власти региона пообещали подсчитать голоса в ближайшее время.

Как сообщал УРА-Информ, день проведения референдума в регионе сопровождался многочисленными столкновениями правоохранителей и каталонцев.

За независимость Каталонии и ее отделение от Испании проголосовали 90% жителей автономии.