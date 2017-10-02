В Донецкой области хотели подорвать электроподстанцию, - Аброськин

Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Как выяснили правоохранители, злоумышленник оказался завербованным из диверсионной группы. По словам задержанного, он хотел на оккупированной территории дестабилизировать ситуацию путем взрыва любого обьекта. Так, на территорию Украины была перевезена взрывчатка в запасном колесе автомобиля.

"Ее провозил завербованный гражданин Украины", - отметили сотрудники полиции.

В настоящее время фигурант дела задержан.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно в сотрудники Службы безопасности Украинызадержали в Харькове главаря диверсионной группы российских спецслужб. Мужчина был завербован представителями Главного разведывательного управления Генерального штаба России и получил список украинских политических и общественных деятелей, против которых российские спецслужбы дали указание готовить теракты.