На Закарпатье супруги разбили полицейское авто

Известно, что муж с женой разбили окна в служебном авто полицейских, остановивших их за нарушение правил движения. Такие данные распространили в отделе коммуникации правоохранителей Закарпатской области.

Так, полицейские остановили "ВАЗ-2101", у которого был неисправен свет, однако водитель отказался давать документы на машину либо же на право ею управлять. Вместо этого человек вышел из авто, взял большую палку и начал бить полицейское авто. В итоге все стекла машины были повреждены.

Как сообщал УРА-Информ, на Волыни произошло столкновение двух авто, в результате чего погиб человек.