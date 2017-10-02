17:45 02.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье супруги разбили полицейское авто

В селе Среднее, что в Ужгородском районе, супруги разбили полицейское авто.

На Закарпатье супруги разбили полицейское авто

Известно, что муж с женой разбили окна в служебном авто полицейских, остановивших их за нарушение правил движения. Такие данные распространили в отделе коммуникации правоохранителей Закарпатской области.

Так, полицейские остановили "ВАЗ-2101", у которого был неисправен свет, однако водитель отказался давать документы на машину либо же на право ею управлять. Вместо этого человек вышел из авто, взял большую палку и начал бить полицейское авто. В итоге все стекла машины были повреждены.

Как сообщал УРА-Информ, на Волыни произошло столкновение двух авто, в результате чего погиб человек.


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