На Кировоградщине мужчина изнасиловал трехлетнюю девочку

Эти данные при помощи Facebook распространил первый замглавы Нацполиции Украины В. Аброськин. Согласно его словам – девочка по итогам изнасилования была доставлена в больницу, факт изнасилования уже был подтвержден судмедэкспертом. Согласно информации – по факту совершенного преступления уже открыто производство – по части четвертой статьи 152 УК страны. Продолжаются поиски человека, совершившего преступление.

Как сообщал УРА-Информ, в Ровно ранее задержали мужчину, которого подозревают в совершении изнасилования девушки.