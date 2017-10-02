13:07 02.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Кировоградщине мужчина изнасиловал трехлетнюю девочку

В н.п. Новомиргород на Кировоградщине первого октября на территории домовладения неизвестный изнасиловал дочь своей хозяйки. 

На Кировоградщине мужчина изнасиловал трехлетнюю девочку

Эти данные при помощи Facebook распространил первый замглавы Нацполиции Украины В. Аброськин. Согласно его словам – девочка по итогам изнасилования была доставлена в больницу, факт изнасилования уже был подтвержден судмедэкспертом. Согласно информации – по факту совершенного преступления уже открыто производство – по части четвертой статьи 152 УК страны. Продолжаются поиски человека, совершившего преступление.

Как сообщал УРА-Информ, в Ровно ранее задержали мужчину, которого подозревают в совершении изнасилования девушки.


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