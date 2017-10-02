08:55 02.10.2017 | Происшествия | Новости
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"Исламское государство" организовало теракт в Марселе

Запрещенная террористическая организация ИГИЛ заявило, что нападавший в Марселе боевик принадлежал к их группировке. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Согласно информации ведомства, неизвестный мужчина с ножем напал на двух женщин на французском вокзале Сен-Шарль. В результате преступник насмерть зарезал женщин. 

Полиция застрелила террориста на месте. Вокзал временно был закрыт, полиция проводит следственные действия. Боевик был известен правоохранительным органам в связи с причастностью к иным правонарушениям.

Ранее французское руководство сообщило, что введет специальную идентификацию приезжих беженцев, а также усилит меры охраны по всей стране. 

Напомним, что во Франции до сих пор действует усиленный режим патрулирования столицы и больших городов в стране. Режим действует с 2014 года, после смертельных терактов в Париже, когда погибло более 110 человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во французском Марселе мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего пострадали три человека.


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