"Исламское государство" организовало теракт в Марселе

Согласно информации ведомства, неизвестный мужчина с ножем напал на двух женщин на французском вокзале Сен-Шарль. В результате преступник насмерть зарезал женщин.

Полиция застрелила террориста на месте. Вокзал временно был закрыт, полиция проводит следственные действия. Боевик был известен правоохранительным органам в связи с причастностью к иным правонарушениям.

Ранее французское руководство сообщило, что введет специальную идентификацию приезжих беженцев, а также усилит меры охраны по всей стране.

Напомним, что во Франции до сих пор действует усиленный режим патрулирования столицы и больших городов в стране. Режим действует с 2014 года, после смертельных терактов в Париже, когда погибло более 110 человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во французском Марселе мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего пострадали три человека.