ИГИЛ взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе

По последним данным в результате стрельбы погибли по меньшей мере 58 человек. Как сообщает Іndependen, в заявлении, опубликованном агентством Amaq, в частности, утверждается, что нападавший был "солдатом исламского государства".

Во втором заявлении ИГИЛ утверждало, что боевик "перешел в ислам несколько месяцев назад".

Напомним, стрельба в Лас-Вегасе произошла 2 октября в ходе музыкального фестиваля в южной части города. 64-летний Стивен Паддок обстрелял посетителей фестиваля кантри-музыки Route 91 на открытой концертной площадке, стрельба велась с балкона отеля во время выступления Джейсона Олдина.

По данным AP, преступник начал стрелять с верхних этажей отеля Мандалай-Бэй, полицейские позднее ликвидировали его на 32 этаже здания. По последним данным, устроивший стрельбу застрелил себя, когда полицейские начали штурмовать номер, в котором он находился.

Как сообщал УРА-Информ, в результате погибли 58 человек, и более 500 пострадали.