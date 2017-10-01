09:50 01.10.2017 | Происшествия | Новости
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Во Франции на стадионе обрушилась трибуна с болельщиками, есть пострадавшие - ФОТО

Во время матча восьмого тура чемпионата Франции по футболу в городе Амьен между одноименным клубом и ФК Лилль на стадионе обрушилось заграждение. Пострадали не менее 29 человек, трое из них получили серьезные травмы.

Во Франции на стадионе обрушилась трибуна с болельщиками, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом передает издание L’Equipe.

Несчастный случай произошел на 17-й минуте матча после гола игрока команды "Лилль" Фоде Балло и последовавшего за ним ликования лилльских болельщиков. Болельщики настолько активно праздновали взятие ворот, что защитные заграждения обвалились и фанаты упали вниз с высоты около метра.

Однако что же послужило основной причиной трагического инцидента до сих пор неизвестно.

Согласно последним данным, в результате инцидента пострадали 29 человек, из которых пятеро получили серьезные травмы. При этом матч между командами после инцидента пришлось прекратить.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский футболист  Андрей Ярмоленко поведал немного о своих эмоциях после первого матча за немецкую "Боруссию".


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