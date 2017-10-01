Во Франции на стадионе обрушилась трибуна с болельщиками, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом передает издание L’Equipe.

Несчастный случай произошел на 17-й минуте матча после гола игрока команды "Лилль" Фоде Балло и последовавшего за ним ликования лилльских болельщиков. Болельщики настолько активно праздновали взятие ворот, что защитные заграждения обвалились и фанаты упали вниз с высоты около метра.

Однако что же послужило основной причиной трагического инцидента до сих пор неизвестно.

Согласно последним данным, в результате инцидента пострадали 29 человек, из которых пятеро получили серьезные травмы. При этом матч между командами после инцидента пришлось прекратить.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский футболист Андрей Ярмоленко поведал немного о своих эмоциях после первого матча за немецкую "Боруссию".