Минобороны подтвердили гибель трех украинских летчиков в Конго - ФОТО

Военные работали по контракту на Министерство обороны Конго. Об этом в воскресенье, 1 октября, рассказал журналистам источник в Министерстве обороны Украины.

По данным источника, трагедия произошла в окрестностях Киншасы. Вероятно, что военные перевозили вооруженные силы Конго. Из-за технических неполадок самолет загорелся и упал, - пояснил источник.

В свою очередь пресс-секретарь украинского национального миротворческого контингента Организации объединенных наций в Конго Виктор Ануфриев сообщил, что накануне украинские миротворцы видели самолет, с которым произошла трагедия, и уже тогда он был в неисправном состоянии. Буквально недавно в городе Букаву в этом же самолете были неисправности с шасси, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, грузовой военный самолет в Конго упал в субботу.

Согласно сообщению источника в авиационном агентстве Конго, это был военный самолет Ан-12, который направлялся в восточный город Букаву и разбился недалеко от места вылета.